檢測人流回落　尚餘17.7萬名額　麥花臣遊樂場籃球場續爆滿

為應付檢測人流，政府近日更新預約檢測系統以便市民查看全港檢測站的預約情況。截至今日(21日)上午10時30分，今日和明日(22日)全港社區檢測中心或檢測站仍各有約7.7萬及約10萬個檢測預約名額，總共17.7萬個名額。雖然檢測人流已有所回落，但仍有數個今日已預約爆滿的檢測站，包括昨日亦有爆滿的麥花臣遊樂場籃球場、觀塘秀明道公園、翠屏道6號觀塘遊樂場、大角咀櫸樹街、馬鞍山遊樂場硬地足球場、沙田大會堂廣場及聯和墟遊樂場，市民需密切留意避免碰釘。

日前因大量市民趕急檢測回鄉過年，有檢測站需大排長龍、通宵運作直至凌晨，場面混亂更有人鼓譟。事隔一日，政府終「認衰」並更新預約檢測系統，市民可在網上預約時查看不同檢測站或檢測中心的預約人流。

不過，日前引發市民鼓譟事故的楓樹街遊樂場檢測站，今日則未再見預約爆滿的情況，惟晚上6時至8時的時段尚餘少量名額；其他檢測站及檢測中心仍有大量空位可供預約，僅得牛頭角道體育館、何文田公園、藍田配水庫遊樂場及車公廟體育館開放空間等數個檢測站的預約空位較緊張，市民若要到上述檢測站建議盡快預約。

政府又稱，目前檢測中心和檢測站會優先服務已預約的人士，未有預約者將需要輪候較長時間；而若檢測中心和檢測站當天檢測名額已滿，未有預約者將不獲檢測服務，需另行前往其他檢測中心或檢測站進行檢測；另外又提醒市民，出行內地人士毋須專程返回社區檢測中心或檢測站領取紙本報告。