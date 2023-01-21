年三十旺角花墟人頭湧湧　花園街揮春吸引市民大手掃貨

年三十旺角花墟人流如鯽，市民滿載而歸！新春喜慶洋洋，不少市民趁機到旺角花墟購買年花，過年倍添喜意，《東網》記者今日（21日）中午時分到旺角一帶視察，只見有近千人流連花墟，手抱年花穿街過巷，小孩子亦身穿粉紅圍上可愛兔仔頸巾凸顯喜意；有檔販大聲吆喝招徠生意；而花墟對面的花園街亦有數十人聚集，圍繞揮春攤檔購置新年飾物。為疏導人潮，現場有警員駐守維持跌序，避免人流過多發生意外。

旺角花墟人流絡繹不絕，由於攤販及逛街人流過多，今年亦有在球場外圍開放部分位置予花農擺放年花。年花種類多不勝數、目不暇給，蘭花嬌艷欲滴、水仙清新可愛，成為最受市民歡迎的賀年選擇；而劍蘭奼紫嫣紅、五代同堂盡顯福氣、百合白裏透紅、桃花粉嫰嬌人，亦成不少市民心目中的年花之選；較特別的是，今年有青年人特地購買較小眾愛好的櫻花，為家中增添與別不同的賀年氣氛。

除購買年花外，花墟對面的花園街亦有攤檔出售賀年飾品。應對今年生肖，人氣最高的當然是兔仔揮春，有檔販更售賣帶可愛絨毛的特色兔仔揮春，極受小朋友青睞；若不想過於花俏，亦有喜氣十足的紅色揮春只售約10港元，豐儉由人。不少市民臨近新年亦會留意來年生肖運程，有攤販亦發揮奇思妙想，出售玉石小配飾等，教人趨吉避凶、逢凶化吉，新年旺角鬧市熱鬧非常。