布市場「棚仔」將發展公營房屋　建240伙　料2027年落成

於香港屹立逾40年、碩果僅存的「棚仔」布市場面臨拆卸，未來將被發展成公營房屋。根據區議會最新文件披露，現為欽州街臨時小販市場的布市場，相關政府部門已與商販就離場方案達成協議，待完成清拆後，該地盤將會發展為一幢30層高的公營房屋，並提供240個單位。項目附近亦會提供適當的休憩用地及兒童遊樂場等，預計工程最快可於2027/28年度落成。

根據香港房屋委員會文件，現時為布市場的地盤面積約為0.17公頃，房委會最快可於2023/24年展開工程，建成一幢30層高的住宅大樓，總地積比率為9.0，預計未來可容納約670人。

福利設施方面，文件提到將會設學前兒童課餘託管服務、學前單位社工服務、長者地區中心(分處)；另有休憩設施、兒童遊樂場及綠化空間等，加上停車場，以上設施均會設於地下及底層，上層再建住宅單位。

不過，文件指出地盤存在不少限制，房委會為善用土地資源以興建更多住宅單位，將檢視各項相關因素，包括評估在地盤範圍內及鄰近的樹木能否原址保留或移植；對於可能被移除的樹木，房委會會按發展局技術指引予以補償。