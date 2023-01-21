防疫措施「藕斷絲連」　市民冀兔年無口罩　望疫情真正過去

本港近日雖已放寬大部分防疫措施，惟政府對口罩令等政策仍未肯放手，解封過程藕斷絲連、唔湯唔水，令農曆新年似有陰霾般難以盡興。不少市民今日(21日)在虎年最後一天均冀望兔年外出不再佩戴口罩，認為影響呼吸且較為侷促，甚至有人感慨「口罩令非市民期望」，直言希望新冠疫情真正過去，而非一味放寬，好令本港經濟再次起飛。

踏入年三十，黃大仙祠有大批善信拜神上香，祈求兔年萬事如意、心想事成，更有市民親身在揮春寫下農曆新年願望。《東網》記者下午時分到場視察，只見祠內人潮如湧，對於兔年的願望，參觀完黃大仙祠的市民楊小姐受訪時表示，希望疫情快點過去，不用再戴口罩，更想身體健康，世界盡快復常，她又期望新一年可賺更多錢，期望「兔氣揚眉」。

另一市民郭小姐同樣希望出街不用戴口罩，亦祈望畢業之後找到一份好工作，她又計劃往其他地方旅遊，冀新年萬事如意。市民羅小姐則在揮春寫下「心想事成」，希望在年三十記下兔年新年願望。此外，與兒子一起到訪黃大仙祠的方小姐亦希望來年可以除口罩，坦言戴口罩令呼吸系統不太舒服，亦感到長期在外戴口罩較為侷促，並期望未來本港經濟環境更好，她與兒子徐先生祝福大家兔年萬事如意、新年進步。

至於一身「兔仔」打扮的市民李小姐希望疫情快點真正過去，而不只是放寬防疫措施那麼簡單，直言「直情希望個新冠病毒唔好再出現，大家來年都可以健健康康，最終令香港經濟蓬勃起來，希望大家可以賺更多收入，祝願兔年有新的希望」。她更祈望不用再戴口罩，甚至希望連病毒都不會出現傳染。訪問期間更有市民有感而發，慨嘆道「口罩令唔係市民嘅期望，而係被迫要求戴口罩」。