工會探望上水屠房意外家屬　冀全面檢討職業意外成因

水屠房昨日發生罕見奪命意外。1名六旬姓蔡的主管屠宰員在「急屠房」電暈豬隻，該豬突然甦醒掙扎，事主被豬蹄踢中跌倒，遭自己所持利刀割傷左腳近動脈位置，送院搶救後傷重不治。議員黃國聯同多名工會代表今日(21日)探望蔡太，送上慰問金及協助申請工會20萬港元的意外保險，促全面檢討職業意外頻頻發生的成因。

黃國在社交平台指年三十晚除夕夜，是一家人齊齊整整共聚歡度新年的喜慶日子，對蔡太一家而言，則是悲痛欲絕。他今午與工會同事探訪昨於上水屠房，因職業意外死亡的工會理事家屬蔡太，關心慰問、送上慰問金等。

蔡太感謝工會關心，希望給予空間，不想受到騷擾，對一些涼薄、不公平的言論感到很不開心，她希望社會理解和尊重前線勞工的辛勤勞動。蔡太指屠房工作辛苦、環境差、經常加班，批評每年過年過節上水屠房屠宰豬隻由3000隻增加至5000隻，儀器不足下被迫以人手宰殺，增加屠宰員風險。

黃國強調指職業意外死亡事故一宗都嫌多，但近日頻頻發生多宗嚴重的職業意外事故是一個很大的嘲諷，他期望特區政府、商界和工會等共同努力，全面檢討職業意外頻頻發生的成因，從源頭遏止職業意外特別是嚴重意外的發生。