冷壓果汁用爛果　倉內空間藏污垢　紙杯紙箱惹蟲噬

近年港人愈來愈重視健康，不過為求方便，預先包裝的鮮榨果汁便是選擇之一，但背後製作過程卻要留意。近日有網民發文發現自己就職的一間果汁公司，原來以爛生果製作冷壓(cold-pressed)產品，並聲稱因向店長反映而遭針對並已辭職，甚至薪金亦一拖再拖，但有見該公司產品製作過程使用爛水果，危害公眾健康而公開事件，甚至貼出不少懷疑為涉事公司待用的爛生果及環境惡劣的疑似存貨空間。

從網民公開的相片可見，一箱箱橙被擺放在店舖門外，當中部分仍為青色，而另一批圖片則顯示，倉內不少紙皮散落一地，部分仍裝有水果，大多已發霉變色，且地下污迹四處，甚至有紙杯棄置在裝有水果的紙箱上，杯內堆滿密密麻麻的小蟲，轉至另一張圖片更可見小蟲滿布各個紙箱上，環境衞生可見一斑。不過暫未知有感圖片是否近日拍攝。

不少網友看罷貼文內容及相片後，指出涉事公司已非首次「出事」，直言「出晒名，行內」；有人嘲弄道「怪唔之得叫排毒果汁」、「果汁有蛋白質」；更有網友狠斥「呢間嘢不嬲都貴，搵笨X，冷壓有幾X貴呀」。

根據食物環境衞生署食物安全中心早前在社交平台的貼文，近年市面推出冷壓蔬果汁雖然都含有蔬果營養，但其製造過程難以減少微生物含量，而且保質期一般較短，稍有不慎有機會致食物中毒，提醒飲用時須注要如非即飲，必須放入雪櫃並在過期前使用；長者、嬰幼兒、孕婦及免疫力弱人士避免飲用未經巴士德消毒的蔬果汁；宜食用原個水果，以同時獲得膳食纖維。