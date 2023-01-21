男子年三十凌晨街頭毆鬥　旺角警署外撻朵「上海仔啲人啊」

未到赤口已生事，今日(21日)是年三十，兔年前旺角卻發生街頭打鬥。事緣網上今日流傳一段街頭鬥毆片段，只見在凌晨的旺角警署外，一名純黑外套、灰長褲男子公然與數名男子發生口角並大打出手，黑外套男子孤軍作戰卻屢戰屢敗，對方雖有退意但不勝其擾，曾數度將之壓在地上，黑外套男子氣焰不減且口裏不饒人，最終大聲撻朵「上海仔啲人啊，上海仔啊」無懼身處警署外，而事件在對方向對面街離去而告終，事發街道上則留下已毀爛的眼鏡。

從網上片段可見，事發於旺角警署外的太子道西，3男3女與1名純黑外套男子發生衝突，片段開頭已見黑外套男子被對方壓在地上，有3名女子其後於另一短袖T恤男子交談後遠離現場，剩下3名男子與該男子繼續纏鬥，期間拳來腳往，雙方甚至打到鞋都甩。黑外套男子多次被打倒及遭對方以身壓在地，期間拳腳如雨點般不斷打在倒地的黑外套男子身上。

不過雙拳對六手的黑外套男仍不依不饒，即使一隻鞋已甩仍繼續追打其中1名金髮男子，但遭到對方無情摔技多次壓制，參與圍毆的3男其後且戰且退，並質問「係咪仲嚟啊？」。期間黑外套男子甚至所佩戴的眼鏡被打飛在地及毀壞，該男子疑為「攞返啖氣」而高聲大叫「上海仔啲人啊，上海仔啊」，並於對方展開罵戰。最終雙方一直戰鬥到十字路口，圍毆的3男行過對面街後與對方以罵戰為事件落幕，雙方各三東西。