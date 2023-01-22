平治拒查大欖隧道狂飆　司機被捕乘客逃遁　網民揶揄似「賀歲盃」

元朗出現驚險飛車追逐場面，今日(22日)凌晨零時許，有執法部門人員在農曆新年假期進行反非法賽車及反酒駕行動。其中一部執法人員車輛於青葵公路，近葵涌貨櫃碼頭對開，透過車牌自動識別系統，偵測到一輛平治房車行車證過期，隨即上前截查，惟司機未有停車，反而加速逃走，執法人員見狀驅車追截，包括一輛隱形戰車。

房車沿長青隧道駛往汀九橋及駛出大欖隧道，並向元朗方向飆逃，期間衝燈，胡亂切雙白線及逆線行駛；險象環生。房車繼而駛往博愛迴旋處及元朗市中心一帶兜圈，其後飆至距離第一現場約40公里的十八鄉路近大棠路交界終被截停，惟房車被追截途中，先後於燈位前撞及另外4部車輛；包括3輛私家車及一輛的士，幸事件中無人受傷，涉及車輛亦輕微損毀。房車停低後，身材肥胖男司機及一名身形較矮細男乘客棄車，分別向左及向右逃走，乘客趁亂逃去，司機終被截獲。經執法部門調查，該司機涉5宗罪被捕，包括危險駕駛、無牌駕駛、駕駛未獲發牌車輛、駕駛時無第三者保險及藥駕，帶署扣查。其後，一隻緝毒犬奉召到場協助搜證。

由於涉事房車逃避追捕期間，沿途亡命狂飆，駛經隧道時發出有如一級方程式跑車般搶喉巨響，被其他駕駛者拍下當時驚險情景；有網民睇片後回應，「咁快賀歲盃」、「隧道裏面咁似啲F1 賽車聲嘅～」、「啲聲好正」！