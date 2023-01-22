外判防疫員「扮工」　玩手機瞌瞌睡浪費公帑

踏入2023年後，苦纏香港近三年的新冠疫情基本告終，政府去年底取消絕大部分防疫措施，包括備受質疑的疫苗通行證。原以為政府聘用的外判防疫員會隨着「查證」工作壽終正寢而一併消失，惟有市民向本報投訴，指不少熟食中心，政府合署以至社區中心等處所仍有防疫員駐守。東網記者直擊多個政府場地，發覺防疫櫃枱依舊，外判員卻無所事事地在「扮工」期間，有人玩手機，有人打瞌睡，亦有人在吃飯閒聊。議員直指浪費公帑及影響政府形象，促檢視合約機制確保資源不被浪費。

「日日見到成班人喺度食飯吹水，但依家都唔使防疫喇！」市民陳先生(化名)不恥葵興政府合署一班穿着外判衣，坐在大門口位置防疫櫃枱「扮工」的外判員，每日「返工」都嘻哈大笑，賺取公帑卻無所事事。他多次向政府反映，要求取消櫃枱及調走相關人員，惟其投訴被置若罔聞，令他氣結。

本報記者日前到葵興政府合署視察，發覺入口處仍擺放了一個櫃枱，枱邊仍掛着印有「同心抗疫」字樣的海報，櫃枱有一層透明膠片遮蓋，前方擺放一部測量體溫儀器，並有兩張座椅，其中一名女員工坐着，出入的市民並無理會該防疫人員，而她只在望天打掛，百無聊賴。

另一名女員工中午時現身，她甫出現就坐在靠牆的椅子用膳。政府合署設有詢問處，有職員在駐守及提供消毒酒精等物品，令防疫櫃枱頓成「駢拇枝指」，毫無用處。而葵芳社區會堂外，亦有一名疑似外判員坐在門外，一直看手機，惟並沒有量溫儀等工具。

另外，食環署轄下多個熟食中心，亦有防疫崗位未撤的情況。在長沙灣保安道街市熟食中心，一男一女防疫員分別坐在印有食環署標誌的崗位後，旁邊豎有一部量溫儀，男的繞起手坐着，而女的就時而看手機，時而打瞌睡，雖然期間不少食客進出，但無人量體溫。灣仔駱克道街市熟食中心也出現同樣情況，門外擺放一張摺枱，同樣擺有量溫儀，桌上放有一樽酒精搓手液，一名男子坐着低頭看手機。

「市民見到佢哋咁樣(無所事事)一定眼火爆，完全明白市民感受！」議員江玉歡指，外判員收取公帑無所事事嚴重影響政府形象，她亦留意到部分體育場所亦有相關情況，促政府檢討機制及在合約中加入彈性條款，確保資源不會浪費。

產業署回覆指，葵興政府合署的設置為體溫檢測點，並非「安心出行」或「疫苗通行證」的工作櫃枱，已責成有關承辦商加強監察其員工的工作，該署亦有計劃停止體溫檢測點。

食環署發言人指，相關員工人數已由1900人削減至約430人，分別在41個熟食中心或熟食市場工作。政府去年取消「疫苗通行證」後隨即給予承辦商一個月通知提前終止合約，在合約期完結前，各場所負責人會按實際情況編配其他工作，例如推廣衞生教育及提醒市民戴口罩等。如發現承辦商的工作表現未符合約規定，會按合約條款採取相應措施。

民政事務總署發言人就指，取消「疫苗通行證」後已即時按合約條款給予有關承辦商一個月通知終止合約，生效日期為今年1月底，期間有關人員亦被重新編配往區內的社區檢測中心協助維持秩序。