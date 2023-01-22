東方日報A1：救市應把握良機　虎盡盼兔氣揚眉

闊別兩年，期待已久的黃大仙頭炷香重臨，有善信在昨午早排隊輪候爭頭位。虎年「苦」事冀在新年後成為過去，而兔子亦有活潑、好動、有生機的含意。雖然虎盡兔來，但本港解禁過程仍然緩慢，復常無期，防疫措施仍是諸多限制，過年前仍有大批市民排隊檢測，為求返內地；市道又差，景點人流稀疏。不少市民祝願兔年免口罩，又認為政府救市要把握良機，希望本港經濟可以再次起飛，「兔」氣揚眉。

黃大仙祠在昨晚十一時踏入子時的時候，大批善男信女湧入廟宇，爭上頭炷香，希望新年進步，得到祝福。黃大仙祠於昨天晚上9時，開放予市民進入等候，為可以使新年有頭威作預先準備。而約在晚上7至8時，已有約70多人開始在祠外排隊等候。

排頭位的善信表示，中午已到場，期望通關後有更多訪港旅客，促進本港經濟發展。嗇色園新春籌委會主席梁宇華早前稱，善信需要在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，以「單向流水式」前往3個敬香點，分別為大殿、三聖堂、孟香亭上香。

年三十適逢是星期六，不少打工仔放假，昨午參觀完黃大仙祠的楊小姐說，希望疫情快點過去，不用再戴口罩，更想身體健康，世界盡快恢復正常。她又期望可賺更多錢，新年吐氣揚眉。而郭小姐則稱，希望畢業之後找到好工作，又不用戴口罩，祝願國泰民安。羅小姐就親自在揮春寫下「心想事成」，在年三十記下兔年新年願望。

與兒子一起到訪黃大仙的方女士希望來年不用再戴口罩，她坦言戴口罩令呼吸系統不太舒服，亦感到長期戴口罩較為侷促。方又希望本港經濟環境可以更加好，市道亦可以好些。她祝福大家兔年心想事成、新年進步。她的兒子徐先生則希望可以萬事如意。而一身「兔仔」打扮的李小姐則稱，希望疫情快點真正過去，不只是放寬防疫措施那麼簡單。她又希望這種新冠病毒不再出現，大家來年都可以健健康康，最終令香港經濟蓬勃起來，希望大家可以賺更多，祝願新的兔年有新的希望。她更想不用再戴口罩之外，連病毒都不會傳染給他人。

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