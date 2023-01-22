貴人相助有財氣　肖豬當旺笑開眉

新年新景象，踏入2023年癸卯兔年，12生肖時來運轉，各有乾坤！今年流年「犯太歲」的生肖為兔、雞、鼠、龍及馬，其中「害太歲」的肖龍人士健康不佳，是非纏身，感情無風起浪，宜凡事莫理，低調行事。犯本命太歲的肖兔者身體受傷或發生意外機會較高，玄學家指人生總有高低起伏，犯太歲者要改變念頭，從容面對。而肖豬者今年有貴人相助，財運亨通，把握良機隨時成「發財金豬」。肖狗人士就「紫微」加「龍德」拱照，今年都會順風順水，逢凶化吉，有望升職加薪。

兔年犯太歲有5個生肖，除「值太歲」的兔外，還有龍、馬、雞及鼠。玄學家七仙羽指「害太歲」的肖龍者今年健康不佳，特別容易生病，需留意心臟及腸胃問題，財運平平，桃花較弱，易招小人，要審慎交友。玄學家方海閱亦指，肖龍者今年多糾紛是非，運勢多阻滯，感情無風起浪，故應做好本分，少理閒事。

另一玄學家李丞責分析指，肖龍者有「扳鞍」及「晦氣」，需要留意呼吸系統疾病問題，「扳鞍」原意指騎馬，套用現代例子就是要注意駕駛安全。同時有「六害」，代表六親不和，關係不夠協調，甚至有較孤獨的感覺，爭取人和，宜多去喜慶活動。

至於肖馬者今年「破太歲」，玄學家雲文子稱，肖馬者「地盤白虎」逢「天任星」帶「入墓」，馬人雖然踏入「是非之年」，易受小人破壞好事，又較易破財，但是非愈多，人氣愈旺，運勢不受是非拖累。而方海閱就認為，肖馬者人事、感情、財運方面，有較多小人在背後講是講非，有較多人事紛擾，故今年處事宜低調，切忌鋒芒太露。

至於「值太歲」的兔，七仙羽指兔人會經歷變動、煩惱及病痛的一年，所謂「太歲壓運起禍端，傷財惹氣心不甘」，今年煞星重，易破財，事業發展較多阻滯，或會捲入鬥爭之中，然而從事創作或娛樂的兔人危中有機，有機會發揮才華，事業有突破。李丞責就指，兔是溫和生肖，今年有「劍鋒」，代表容易受刀劍所傷，如入廚者要多留神，恐防有損傷，今年有機會要做小手術，要注意健康。另有「伏屍」，代表遇到埋伏的意思，兔人要有適當的休息。而「天哭」就會令人愁善感很重。然而，兔人有「文昌」及「將星」助陣，從事運動、專業技能行業以至讀書考試的文人皆有發揮。

至於「沖太歲」的雞，李丞責稱，雞有嘴巴而耳朵不外露，故此聆聽為主，今年有「歲破」，與市道及環境不能好好配合，背道而馳，事與願違。更有代表大破財的「大耗」，投資要格外留神。而「闌干」代表一波幾折，未能突圍而出，遠大理想今年未能如願；有代表家居水火險的「災煞」，煮食時要留意。

而肖鼠者則犯「刑太歲」，雲文子稱，在「傷門」臨「擊刑」，運勢明顯偏弱，容易招惹是非小人，即使遇到不錯的機會，亦容易變為虛象，建議佩戴牛、猴；黑、綠色或星星形的飾物化解。七仙羽就指鼠人今年好容易出現感情問題，人際方面多是非，甚至拍拖多年的情侶今年會分手收場。

除了犯太歲生肖外，今年亦有數個當運生肖值得參考。七仙羽稱，今年當旺的生肖「非豬莫屬」，肖豬者今年命裏無衰星，財運會增強，有貴人相助，事業有突破，有望升職加薪，感情運升。雲文子亦認為肖豬者最旺，有「天英星」逢「勝光」，所定計劃皆進展順利，又得到四方貴人於實質同精神上幫助，都能超額完成，而事業運再配天時地利人和，相信今年有更好發展，可謂豐收年。

方海閱及李丞責就認為肖狗者當旺，方指今年有「紫微、龍德」兩顆強勁的貴人星拱照，代表今年會得到有力的貴人扶助，有升職或提升社會地位的機會，對工作、事業大有幫助。李丞責就指「紫微」及「龍德」大吉星可引申為有第六感，有利創業。同時有「歲合」，易於與環境配合，得到發揮機會，受貴人及老闆賞識，正財創業順利，為較有機遇的一年。