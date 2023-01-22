撥6000萬津貼幼稚園宣揚傳統文化　逾200院校申請

港府要求，本學年起所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園須每年舉辦至少一項與中華文化相關的校本活動，當局更預留6,000萬港元推出推廣中華文化及藝術津貼。有幼稚園以農曆新年為本月教學主題，舉辦活動，讓學生認識中國民間傳說和習俗，透過遊戲體驗中華文化。

活動中，部分學生扮演年獸，其他學生則手持揮春，敲打搖鼓、響木等，按年獸害怕紅色和聲響的特性，合力將之趕走，從中認識傳說與貼揮春等習俗的關係。校長易愛玲表示，活動尾聲，學生與年獸成為好友，目的是培育學生品德。另一邊廂，有教室變身飯店，學生在活動中扮演廚師，以玩具模擬為同學烹調美味開年飯，餐桌上的學生則與友伴分享食物，學習互相關心，並感受節慶相聚的歡欣。為培養學生感恩的態度，幼稚園更安排大掃除活動，讓學生協助校工清潔校園，體驗別人的辛勞。

為進一步支援幼稚園，當局本月初向全港約750所參與幼稚園教育計劃的幼稚園發通函，預留6,000港萬元推出推廣中華文化及藝術津貼，成功申請的幼稚園可獲一筆過津貼，上限按學生人數分別為5萬元和8萬元，津貼本月30日截止申請，截至本月16日，已有逾200所幼稚園提交申請。