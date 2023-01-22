觀塘繞道30座橋墩新年添巨型壁畫　展現不同時期人物滲互動元素

觀塘海濱添新裝，市民可以趁農曆新年假期間暢遊觀賞一下。港府今日(22日)透過網誌介紹觀塘繞道下的公共空間，30座橋墩畫上巨型壁畫，展現九龍東不同時期及行業的人物，壁畫還加入與公眾互動的元素，充滿「玩味」，今年九龍東陸續有多項工程竣工，為市民提供更多悠閒消遣的地方。

起動九龍東辦事處聯同多個學會合辦「城市藝裳設計比賽―飛躍天橋底2.0」，為觀塘繞道的30座橋墩設計巨型壁畫，得獎作品為「Lift Up九龍東」，其創作團隊表示，創作靈感來自九龍東不同時期及不同行業的「人物」，他們把承托着觀塘繞道的30條橋墩，比喻為支持九龍東不同時期發展的人物，如鹽田工人、造船工人、塑膠花工人等。

團隊又指，橋墩龐大的形態正好適合運用玩味的比例手法把圖畫呈現出來，因此壁畫上的人物以插畫形式表達。除了不同行業的人物外，團隊在繞道下的滑板場旁邊的橋墩畫了一個6、7米高的年輕人玩滑板的模樣，展現休閒文化藝術的一面。創作過程殊不簡單，期間，又需與不同持份者溝通和協調，如餐廳和活動場地借用人。壁畫亦加入與公眾互動的元素，每個人物設計了專屬的照片濾鏡。市民掃描壁畫上的二維碼後，可化身為故事中的人物角色。

網誌又提到，多項位於九龍東的海濱改善工程亦將竣工，包括橫跨翠屏河口並連接觀塘和茶果嶺海濱的行人橋，將於今年首季開通；全長13公里、連繫啟德、九龍灣及觀塘、供行人及單車共用的「共融通道」亦正在籌劃，第一期長約7.5公里的通道會爭取今年年底分階段開通。