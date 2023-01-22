快餐店職員落錯單　限定雞堡變菠蘿包　顧客呻過節要食齋

港人為求方便，大多都會選擇快餐店迅速充飢，但其服務質素則難有保證。慈雲山有街坊近日在社交平台分享連鎖快餐店外賣的慘痛經歷，落單時點了限定推出的「黃金菠蘿雞堡」，並向職員要求「走醬」。意想不到的是，職員竟意外的「走埋塊雞腿(扒)」，導致當事臨近過節前夕，額外享受一頓「素食」，而雞堡的內餡只剩下菠蘿及生菜，有網民形容為「真‧菠蘿包」。

事主前日(20日)在Facebook群組「慈雲山資訊交流」分享貼文，指家人在毓華里分店幫手買外賣，「同收銀(職員)講要『走醬』，位收銀勁到幫我『走埋塊雞腿』」，但由於家人沒有留意到「打錯單」，最終他只能硬食該「菠蘿包」，又指自己今晚「食素」，建議其他街坊落單後記得望多兩眼，又揶揄「如果邊個想食得清淡，可以喺嗰度(涉事快餐店)買，擔保你滿意」。

不少網友看畢上述經歷後，亦即時上網實測快餐店的遙距落單情況，發現在客戶自訂食品的一欄中，並沒有單純「走醬」的選項，質疑程式或有漏洞。有其他網友亦分享自身類似經歷，「成日㗎啦，同埋拎餐記得睇吓有冇齊」、「我幾時都試過嗌孖芝，嚟到幫我走咗芝士」；不過亦有人建議事主向快餐店反映，「打電話去講番，佢哋會送番個畀你，或叫你下次去畀過個你」、「佢哋部機如真係冇，可以叫入去」。