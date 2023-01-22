逾20收集點收盆菜兜　捐狗場循環再用　發起人促企業參與

團年飯、開年飯少不免會食盆菜，享用後的盆菜兜或成為年度廢物，但「廢物」於狗場卻能大派用場。有市民近年發起行動，聯同多間綠在區區、環保團體及回收公司，設立約20個收集點，收集鐵類盆菜兜，轉贈流浪狗場、農場使用，減少堆填區負荷及緩和氣候變化，部分回收點更會回贈20港元餐飲現金券，支持市民回收。

盆菜鐵兜一般又大又不美觀，多數家庭未必會保留再用，而「用完即棄」卻會造成浪費。熱愛動物的「Gigichibaby Laurel」眼見浪費之景，於是在2021年開始發起「盆菜兜回收重用行動」，聯絡本地多個小店及環保團體協助設立收集點，並在2021及2022年農曆新年期間，於全港20多個收集站合力回收約5,000個盆菜兜，再送到狗場、農場等重用，成為狗狗們的飯兜狗或裝農場肥料。她續稱，今年會額外收集盆菜兜內的底隔或餸隔，取代以往農場掛着的光碟驅趕雀鳥，避免光碟破碎後，污染泥土及農作物。

市民可將盆菜兜交到綠在深水埗、綠在元朗墟等9間綠在區區，亦可交予另外10個由環團或回收商設立的回收點。而Gigichibaby Laurel亦成功聯絡到3間盆菜商，於其零售點收回盆菜兜，包括太興集團、元朗輝記及深水埗Mr Cool，而太興更會回贈20港元現金券，鼓勵客人交回盆菜兜。她又指出，部分連鎖食肆拒絕回收盆菜兜，呼籲各機構履行生產者責任，實踐企業社會責任，參與回收工作。