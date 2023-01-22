添馬公園亮「花海」　閃爍直至元宵節　每晚「幻彩詠香江」

一連4天的農曆新年假期今日(22日)正式開始，市民除了藉大年初一與親友拜年逗利是，亦不愁無節目。旅遊發展局在添馬公園海旁位置，推出「兔躍香港迎新春」活動，由即日起至年十五元宵節(2月5日)，公園內設逾200朵巨型LED花卉及蝴蝶裝飾，配合燈光效果將添馬公園成為「幻彩花海」，吸引不少市民到來拍照打卡。

一家早上拜完年的市民何先生稱，與太太、子女及父母前來感受節日氣氛，並指隨着放寬限聚措施，今年新年氣氛明顯轉好，團年飯及團拜活動都增加，感覺社交活動恢復正常。而市民蔡太與丈夫及子女亦到添馬公園感受氣氛及拍照留念，並稱今天市面都多了新年氣氛，形容過去幾年都不太敢出街，期望未來一年香港經濟更好，人人開心。

現時添馬公園場內設有3個互動區，當有途人走近區內的花卉並揮手時，花卉便會閃爍亮燈，增加互動效果。而旅發局今年在維港兩岸沿海濱有4個地點，均設有賀年互動景點。此外，活動期間每晚8時在維港兩岸更會上演增添光影效果的限定版的「幻彩詠香江」，陪伴市民度新春。