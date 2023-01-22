捱臭挖溝渠取淤泥　中學生發明PSB珠珠　分解廚餘發電

廚餘發電看似困難，但有中學生不畏艱辛，挖取溝渠淤泥並發明「PSB珠珠」，藉一個小焗爐大小的裝置，已能持續分解廚餘產氫發電！就讀五育中學的中五學生鍾海盈是學校的風紀隊長，她平日負責管理午膳秩序時，觀察到同學們每天都食剩飯，產生不少廚餘，認為運到堆填區既浪費又不環保，故希望找出方法處理廚餘。她與同學楊雪晴一次參與創科搜集資料時發現，廚餘產氫除能減輕堆填區壓力，氫氣亦能夠轉化成能源，一箭雙鵰。

兩人表示，廚餘產氫氣的原理，是利用光合細菌(Photosynthetic Bacteria，PSB)和厭氧細菌(Anaerobic Bacteria)分解廚餘，繼而產生有機酸，在缺氧環境下發生代謝作用以產出氫氣。她們於實驗過程中，需要採集PSB和厭氧細菌才能產氫，但如何找到厭氧細菌？兩人做了一般女生不肯做的事，便是跑到學校的溝渠內挖取淤泥再拿到實驗室加工，以採集足夠的厭氧細菌。

此外，她們發現液態PSB只能單次使用，產一次氫氣後便要棄掉，十分浪費，於是發明了「PSB珠珠」，用褐藻膠把PSB包裹起來，使PSB可以重複使用，而且強化了缺氧環境，最後終於成功提升產氫效率。據二人的實驗所得，100克廚餘能產生140毫升氫氣，而1公斤氫氣可產生33.33度能量，如此類推，假設每天可處理100噸廚餘，每年便可產生153,300度電，足夠約50個三人家庭的一年用電量，有助每年減少約85,000公斤二氧化碳排放。

「廚餘造氫」項目最終於煤氣公司「綠火燄計劃 – 環保智慧能源大賽」中奪得亞軍，共享6萬港元獎學金。兩人回想整個實驗過程煮淤泥及收集廚餘又臭又髒，要捂着鼻子才可繼續進行，感謝有老師陪着我們「一起臭」，一起做實驗、模型。她們又說會繼續研究，期望技術能應用到社區，每個屋苑也有一個「廚餘造氫」裝置，轉廢為能，減廢減排。