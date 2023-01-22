小巴掟彎車門大開　司機保持通話拜年　乘客：初一唔係大晒

新正頭最受歡迎的活動之一當然係親朋戚友聚首一堂，互相拜年。雖然有人仍要上班，未能放假，但廣告都有講「『駛』出真功夫，方為大師傅」，更何況載着滿車乘客更要安全之上！今日(22日)網上流傳一條影片，可以見到小巴行駛途中，車門大開，司機右手反手持手機與人通話，「同你老竇講返聲祝佢身體健康呀」，左手揸軚並且單手轉彎，令拍片者出貼文高呼「咁樣我哋好危險㗎」。

於今日中午約12時半，有網民乘坐小巴11M，目睹令其膽戰心驚的一幕，不禁拍片並發貼文指，「係嘅，我知道初一喜慶日子要祝福其他人，但呀11M司機大哥，你咁樣我哋好危險㗎喎」從影片中可見，小巴司機除了未關車門、反手「揸機」傾電話兼單手駕駛，遇上迴旋處更單手扭軚，行為非常「牙煙」。另外，司機的安全帶看似用異物夾住，令到安全帶鬆弛，一旦發生碰撞，無法發揮保護作用。

網民其後表示，向該司機反映後，他慢慢地收起電話並關車門。事件引起其他網民熱議，認為該司機行為好危險，有人表示，「嘩呢位司機真係嚟(離)x晒譜啊」，亦有網民留言指，「年初一唔係大晒㗎喎」。

根據《道路交通(交通管制)規例》(香港法例第374G章)第42條，任何司機在他所駕駛的汽車移動時，不得以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話，或以他本人手持的方式使用任何其他電訊設備或該等電話或設備的附件。違例司機若被定罪，最高可處罰款2,000港元。如果有關行為引致交通意外，更可被控以危險駕駛，最高可被判處罰款港幣2.5萬港元及監禁3年。