提前修復綠化打鼓嶺堆填區　盡早改善深港遠眺景觀

港府提前修復和綠化位於打鼓嶺的新界東北堆填區，盡早改善從深港兩地遠眺堆填區的外觀，亦設法減輕堆填區臭味問題。環保署最新向立法會環境事務委員會的文件指，原本計劃在堆填區的2026年堆填作業完成後，才展開修復及綠化工程，但最新決定提前至2021年底起，逐步於已完成堆填作業的範圍，覆蓋不透氣永久墊層，並加設排水系統和種植樹木，塑造自然景觀，亦已經以噴草方式臨時種植草苗，盡早綠化及減低對附近地區居民的視覺影響。

環保署指，目前已有40%已完成作業的部分完成修復，預計到今年底會升至約80%。而一直被議員關注的臭味問題，署方指出於去年初已要求堆填區承辦商額外噴灑控制氣味的物料，亦要求提早潔淨泥土工序，縮減約一半的都市固體廢物堆填作業區的範圍。當局期望2030年在兩座焚化爐落成後，新界東北堆填區能停止接收都市固體廢物。

另外，當局計劃試用「厭氧消化技術」，將豬廢料轉化為生物氣發電，計劃物色豬場參與，由政府出資約2,500萬港元購入豬廢料處理系統，再運送至附近的O·PARK或指定的污水處理廠厭氧消化，估計可每天為堆填區減少約10公噸豬廢料處置量，年產約100萬度電。該署亦正試驗採用「黑水虻」生物轉化技術，將雞廢料轉化為富蛋白質的黑水虻幼蟲及蟲糞，可用作飼料或堆肥，預計於今年第一季內開始投產，每天可處理約10公噸雞廢料，轉化為約共5公噸飼料及肥料。