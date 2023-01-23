港府加強疫後對外宣傳　倫敦播兩精選港產片

過去3年本港受新冠疫情拖累，經濟不進反退，現時疫情步向尾聲，港府需加強對外宣傳。香港駐倫敦經濟貿易辦事處與《香港專輯》合作，在倫敦時間本月21日農曆新年除夕，於倫敦放映精選2齣香港電影，推銷香港的軟實力。

倫敦經貿辦處長羅莘桉表示，《七人樂隊》是由本港7位導演合作的電影，敘述了香港的演變及歷史，同時描繪了市民的生活，以及他們的夢想和期望，充分展示香港的創業產業。」他強調，本港致力成為中外文化藝術交流中心，目前已有不少國際化平台推動文藝創意產業，包括巴塞爾藝術展香港展會、香港國際影視展及「設計營商周」。

羅又指，港府正籌備多項大型項目，例如「粵港澳大灣區文化藝術節」、首屆香港演藝博覽會和「中國戲曲節」，目的以創意產業來向世界說好香港故事。他又向當地觀眾講解本港已取消旅遊限制及部分社交距離措施，以及正逐步與內地通關，鼓勵當地人訪港，感受本港的澎湃活力。《香港專輯》於是次放映會，為倫敦觀眾放映了2部香港電影，分別為《七人樂隊》及《胭脂扣(4K修復版)》。