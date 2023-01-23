獲雜貨店老闆賞識　文字師無償上水擺檔賣字

香港文字師歐陽昌輾轉多地賣字為生，直至近期被「上．水貨舖」老闆羅庭輝賞識，讓他無償在店內寫字寄賣。「上．水貨舖」在「疫」市期間進駐上水，在水貨客稀缺、水貨舖凋零的時刻，羅庭輝卻以「本土出品」殺出一條新血路，對於歐陽昌流落四處賣字體設計，羅敢言「其實歐陽昌就係另一個九龍皇帝！」

疫情期間上水水貨舖「風光不再」，以往人流如鯽的新康街吉舖處處，羅稱疫市進駐其實不容易，尤其是一間以「香港製造」為主題的雜貨店，坦言「梗係唔好賺（錢）啦！」，因為香港製造的產品大多較家庭式手作工業，沒有大公司的流水式作業。而他硬着頭皮在上水創業的初衷，除了因為合夥人都是上水人，還有就是可以吸引水貨客，「拖水貨不如拖香港製造嘅貨！」

憑着賣香港製造產品、承傳香港文化的初心，羅的小店也算得上是有聲有色。關心香港本地產品的他無意間發現歐陽昌，對他的遭遇亦感心酸，「我哋有嘅時候就唔珍惜，即係好似九龍皇帝咁」，毅然決定為歐陽昌無償提供小攤位，並購買他的字體產品，期望保存香港獨有的真體字，為傳承香港文化盡一分力。