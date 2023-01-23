文字師磨練40年　獨門真體字見證演變

一撇一捺、一橫一豎、一勾一點，香港文字師歐陽昌為街坊即席揮毫，寫揮春絕不敷衍。上水一間毫不起眼的雜貨店，門外坐着一個相貌平凡、個子矮小、頭髮蓬鬆的阿叔，身穿中式褂衫的歐陽昌在人來人往的上水自成一角，看似平凡的他，原來是臥虎藏龍、全球唯一研發獨門真體字的文字師。新年伊始，他用獨門絕學真體字為香港寫下「安」一字，盼香港來年繁榮安定，寄語真體字尋得後人繼承、安穩發展。

歐陽昌指真體字位列中國書法四體「真草隸篆」之首，唐朝已有，可惜火燒圓明園等屢令字體失傳，故他決心鑽研，誓要令真體字東山再起。他更戲稱「李龍基大丈夫默默地去幹，歐陽昌點火堆燈默默鑽研」。真體字失傳多年，要研發獨門真體字，是靠小時候隨手把玩的光緒元寶、銀幣和銅板，「我兒時坐大板櫈、攞火水燈，枱面有銀幣、通勝、經書」，根據舊物上書字體，逐一習字年月累積。歐陽昌平平無奇，大多數人看似不認識他，其實街頭巷尾隨處可見其手製招牌；又或見過和「真體字」、「發光彩」燈牌打卡合照的照片；連揚威海外、到日本舉辦畫展的知名本地插畫家門小雷亦曾以他的燈牌為靈感繪製插畫。

常言道「字如其人」，歐陽昌本人與其字一樣剛正不阿、精神氣爽，但名氣卻遠不及其字享負盛名，他形容自己是「小人物」默默在寫字，但他志氣亦不短，豪言「小人物都可以打敗世界冠軍！」。曾經在北角皇都戲院經營招牌生意逾30年，可惜戲院大火店舖被毀，風光不再；近年戲院重建更被迫遷，他流落四處賣字，曾到北角另覓檔口經營、又在元朗小巴站旁落泊寫字，至近日終獲有心人賞識，在上水一間雜貨店賣字。

歷經風霜，歐陽昌形容是「絕境磨劍」。他的小檔口密密麻麻貼滿揮春，旁邊「發光彩」燈箱屹立依舊，新一年他希望將真體字發揚光大，希望疫情過後有人學，或到學校教授，甚至建立真體字字庫，永留字體。賞識他的「上．水貨舖」老闆羅庭輝著他為香港來年寫一隻字，歐陽昌即提起毛筆寫了一個「安」字，意指「保住啲女先係一家人」，亦寄望香港國泰民安、繁榮安定、家庭團圓。