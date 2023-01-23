新春解疫禁　市民紛外遊　航空公司櫃台現人龍

新冠病毒殺傷力愈變愈弱，加上本港取消入境檢疫要求，市民迎來疫禁解除後首個農曆新年。昨日大年初一，不少市民趁長假期外遊度歲，本港機場不少航空公司的櫃台都有排隊人龍；亦有別港3年的人趁機再次訪港。

昨日有不少市民參加外遊旅行團。有一家大小參加東京7日旅行團，每人團費約1.5萬元，他們稱過去兩年多都沒有去旅行，對再次出行感到興奮和期待。另有市民稱，即使到了日本，在人多的地方亦戴好口罩，並已帶備足夠的防疫用品。

另外，因應內地開關，日本對中港澳實施限飛令，有人原本買了二千元的平價機票被取消，但仍加錢改買9,000元的機票亦要赴日。

市民莊先生表示，對於能夠去旅行感到十分開心，因為困港長達3年，現時終有機會到外面鬆一口氣，因此即使機票較以往昂貴亦是值得。

除了港人蜂擁外遊，港府取消入境檢疫亦吸引了部分人回港與家人度歲。從巴塞隆拿抵港的周小姐表示，在機場抵港大堂甫見到家人便相擁而哭，她稱已經3年沒有回港，感覺十分激動，很掛念家人。另有從英國抵港的旅客稱，疫情前每年都會回港探望年老家人，但過去3年因為回港需要在酒店坐疫監，覺得十分不方便，所以暫時不回港，而現時抵港不用再於酒店檢疫，所以回來並打算留久一些，把握機會與家人團聚。