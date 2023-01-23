東方日報A1：驗核酸撲到愁　配額制促解咒

疫情緩和，中港由本月8日通關至今已逾兩周，但不單止有人數限制外，市民往返兩地還須持有48小時的核酸檢測無染疫證明，不少人大呻擾民。雖然港府近日逐步增加配額，惟整體格局未有大變。政務司司長陳國基昨日表示，正與內地商討推展下階段通關，相信很快可以第二階段通關，包括以快速測試代替核酸檢測，甚至取消過關檢測要求，又認為農曆新年後有條件撤銷過關配額的限制；另有消息指2月前將取消配額和檢測要求，並開放蓮塘、落馬洲及羅湖口岸，有議員認為本港已有混合免疫屏障，不擔心放寬要求會令風險上升。

香港與內地通關之後，每日確診數字沒有上升，陳國基認為反映通關並無為整體疫情帶來影響，不過由於春節屬過關的高峰時間，未有撤銷過關限制，春節過後若情況穩定，可逐步撤銷。他又認為目前配額未試過用盡，陳形容現時和全面通關相差不遠。

陳國基引述專家指疫情反彈機會不大，相信將來條件成熟，可以改為快速測試取代核酸檢測要求，甚至完全不用檢測。而且當局每日都與內地有關部門通電話，希望可以盡快達成合作，方便人員往來，甚至取消過關前做檢測的規定和配額限制，估計距離第二階段通關不會太遠，期望香港可全面復常。至於何時可以撤銷口罩令，陳國基指暫時沒有時間表，認為戴口罩是最有效的防疫措施，亦可以預防傷風感冒。

多名議員促請當局盡快全面通關。其中議員梁熙期望政府可以進一步開放口岸便利市民，並在3月左右取消口罩令，讓本港「全面復常」。他又相信本港已有混合免疫屏障，有條件撤銷檢疫限制，以及取消檢測要求並不會令風險上升。另一議員楊永杰預計，農曆新年後一個月內可以全面無配額通關，並逐步取消檢測要求，初期可以快測取代，當確診數字下跌後，可以完全免檢疫通關。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：