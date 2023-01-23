除疫禁復常在望　樓股市慎防動盪

壬寅虎年是悲歡離合，疫情高低起伏，陰霾未散的「苦」年。隨着內地一月中與香港通關，兩地亦解除大部分防疫措施，玄學家預期兔年立春後斗轉星移，疫情對人的影響力大減，有望上半年復常。至於樓市股市方面，因2023年是八運最後一年，波動較大，預期今年樓價繼續下行，而股市投資者需留意農曆九月，會經歷大起落。在經濟發展上，受惠中港通關，旅遊相關行業會起死回生，中藥及物流業更成逆市奇葩，交出好成績。

香港市民過去近3年都活在嚴苛的防疫措施下，港府終在去年底衝破心理關口，解除大部分防疫措施，只剩口罩令，相信完全回復至疫情前亦不遠矣。玄學家方海閱指，2022壬寅年五黃（災瘟星）入駐中宮，因此疾病疫情會困擾一整年。到2023年2月4日立春，斗轉星移，疫情開始減輕對人的影響力。但並不是一到2月4日立春後，立即可以解除所有防疫措施，大約需時兩至三個月方能真正復常。

另一玄學家李丞責則認為，目前全世界接近九成通關，人民多疾病，疫情未有完全退去，但「災」已變成「病」，故影響力大減。值得留意的是，今年會出現兩次日環食，出現日環食之時亦代表傳染病風險，如「沙士」爆發時亦曾出現，新曆4月20日出現的日環食會影響亞洲，惟過後代表疫情基本平定，穩健推測以年中作定論。有玄學家亦稱，兔年天星論運，多為順轉，對比過去兩年多星逆轉，今年是大病初愈，瘟疫消退，病菌威力頓失已成事實，今年至明年屬交界時刻，世紀大瘟疫全面受控，而由於10年蠱毒由2014年開始，故預期到2024年新冠病毒才會正式終結。

本港經歷近三年疫情噩耗，去年新班子登場，市民都期待新政府為社會政局帶來新景象。玄學家雲文子表示，本港政局兔年運勢的奇門卦象為「休門」逢「玄武」臨格局為「太白退位，如金化水流」。「大吉」乘「太常」臨「擊刑」，連帶「功曹」逢「天英星」，整體運勢浮沉不定，新冠疫情等陰霾下，各種不明朗因素遮蓋着香港的發展道路，移民潮持續，人才及資金流失局面未見改善。

不過，她說新政府大刀闊斧的改革，實行上有難度，兔年雖未見大突破，但新措施整體向好，有望在大局喘定後逐漸交出好成績，尤其「大灣區青年就業計劃」。而本港社會於兔年分歧減少，怨氣緩和，幫助香港早日恢復元氣。

兔年各行各業處於調整期，雲文子預計，科技、教育、文化藝術等行業起落較大，可喜的是行業有人才輩出，創新的思維將為業內帶來正面波動，在年內有機會為沉寂的局面帶來一點新動力；物流、中藥繼續成為逆市奇葩；旅遊業、美容及珠寶首飾類行業只要能逃過被淘汰，表現就會有很大改善。

至於虎年曾經歷股災，恒生指數曾一度下挫至15,000點水平，股民都冀望在兔年投資向好。

方海閱稱，兔年股市會有先升後跌之象，從立春八字看有偏財星透出，但經濟甚為動盪，容易大上大落，特別留意農曆9月，有衝高但快速回落。而李丞責亦指，在農曆3月會出現五黃本局，連續4個月股市金融波動較大，經濟會迅速冷卻，投資要留意。

雲文子就預測香港股市將持續活躍，國際金融中心地位未受疫情影響，而因應中美關係、跨境審計監管問題，選擇回港上市的企業將明顯增加，但提醒市民需特別留意農曆6、7、9和10月，股市波幅較大，慣性投資的人需謹慎小心。