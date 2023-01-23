鄉議局大年初二請車公賜示　為香港求得11號中籤　

新冠肺炎全球肆虐逾3年，近日本港與內地恢復免檢疫通關，本港百廢待興之際，今日(23日)正值癸卯兔年大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按傳統率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，早上抵廟宇為香港求靈籤。

儀式今早7時舉行，新界鄉議局主席按照傳統，經過三叩首及上香參拜等儀式後，為香港兔年運程求得第11號中籤，這是連續第6年求得中籤，該籤籤文為「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。」

劉業強解籤時提到，籤文指過去3年疫情生活阻礙，上學就業有影響，年尾送虎迎兔就如同國家送給香港大禮，即第一階段免檢疫通關。新形勢由治及興，得來不易，惟形勢要謹慎，希望政府多聽意見，樂觀但謹慎自然就會好。他續稱地緣政治複雜，期望財金官員配合港府宣布的政策推動，希望能夠令香港復甦，又稱經濟需要多活動，疫情緩和希望大家努力。無獨有偶，已故鄉議局主席劉皇發，即劉業強的父親，2011辛卯兔年同樣為香港求得第11籤。劉業強指當時有政黨指政府沒有聽取意見，希望政府多聽意見，例如北部都會區需要廣泛諮詢才可以落實。

與此同時，沙田鄉事委員會首副主席李志麒亦為沙田區兔年運程求籤，並求得第84號上籤，該籤文為「司晨守夜犬與雞，防範小人吠與啼；既有靈音來相報，萬事亨通任你為。」解曰「出入吉事，萬事興隆」。李志麒為84籤解籤時指，要防範小人，但最緊要大家包容，辦事都可以亨通，認為放心去做，社會就會非常好。