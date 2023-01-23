師傅解籤指忌「以為自己好威」　籲港府多聽意見

今日(23日)大年初二為車公誕，新界鄉議局主席劉業強為香港兔年運程求得第11號中籤，籤文為:「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。」

「白登之圍」發生於公元前二百年(漢高祖六年)，為了鞏固剛剛建立起來的漢朝天下，漢高祖劉邦親率三十二萬大軍北伐匈奴，大軍到達平城白登山(今中國山西省大同市)時被匈奴埋伏，漢軍兵馬被圍困白登山七日七夜。

車公廟場外解籤師傅陳天恩表示，籤文第一及第二句「威人威威不是威，只當着力有箴規」指不應全部跟隨當權者意思，政府要多聽意見。第三及第四句「白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」指當權者「唔好自己攬晒啲嘢」，需忠臣義士解困局，否則容易全軍覆沒。陳介紹典故指，劉邦當年打敗項羽後有意攻打匈奴，眾臣曾呼籲不要攻打，但劉邦極力不聽，及後被困七日七夜，幸好良臣救助，否則相信全軍覆沒。

陳天恩指典故寓意香港政府要多聽意見，並指出市民處於水深火熱之下，港府不能不單靠一個人改善民生，而是應不分派別、做好經濟，或許要求助於曾協助香港的舊人。經濟方面，陳天恩指香港的大型項目需要錢，但首要用資源協助市民，建議派發消費券，否則「市民無得食，香港會冧」。疫情方面，陳指未正式緩和，預測半年後有好轉。

場外另一解籤師傅陳聖雲指，籤文告誡港府不要「以為自己好威」，如要復甦則要穩步推進經濟，但沒有經濟基礎就「唔衝得」，需優先恢復基礎；預料地產業有上升趨勢，但金融容易出現波動。陳聖雲強調籤文指港府不要輕舉妄動、膽大妄為，做事要有序才會穩步上升，預料本港疫情會慢慢過，感染人數會逐步下降。