料明年至年中恢復疫前水平　旅業促推機場稅短期優惠

因新冠疫情，旅遊業已冰封3年。香港旅遊業議會主席徐王美倫今早(23日)在電台節目表示，對前景有信心，但航空公司及人手等配套未準備好，料明年至年中生意才能恢復至疫情前水平，建議政府和旅發局推出實在的優惠，例如機場稅短期優惠，以刺激旅客來港，又指旅行社可發展深度旅遊。

徐王美倫認為，旅行社需要配合自由行模式，亦可發展深度旅遊，例如安排露營等，同時不可忽略遊學文化交流，現時最大問題是找不到合適的住宿，因此建議將部分社區隔離設施，以相宜的價錢提供予來港的學生體驗。她對未來1年的前景有信心，指旅遊是生活一部分，加上本港過去幾年有大型基建落成，已經重新定位。

專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮在同一節目表示，業界最差的時候已經過去，隨著社會逐步復常，航空公司和人手等運力回復，對前景感到樂觀，加上旅遊需要時間規劃，對不同地方的出入境政策或航空公司會否停飛等，有所顧慮。黃指，以往旅客消費模式是高量、低值，人流很多，人均消費不高，但在零售消費高，目前本港應著重高增值旅客，旅遊體驗的消費多於購物。