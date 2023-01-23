市建局助深水埗兼善里街坊大掃除　逾1400戶受惠

市建局一年多前起啟動的深水埗兼善里/福華街發展項目，涉及收購單位超過800個、調遷1,400多戶家庭，預計開展至清拆重建需時約4至5年。市建局行政總監韋志成表示，由於項目仍等待審批，市建局未能展開收購，亦無業主法定身份參與樓宇管理事宜，惟當局早前趁新春前夕，聯同地區組織在區內進行歲晚大掃除，為衞生環境較差的樓宇，全面清潔樓梯、走廊和天台等公用地方，並提供照明，惠及逾1,400多個家庭。

韋志成表示，兼善里項目範圍內共有21幢樓宇，涉及90個街號，樓齡普遍超過60年。市建局視察發現，項目內有一半的樓宇屬「三無大廈」，而部分已成立法團的樓宇，但法團委員因不同原因無法履行職務而辭任，相關業主亦無重組法團下，樓宇管理工作逐漸荒廢。結果區內舊樓普遍失修、消防安全設施不足以及劏房充斥等問題。不同樓層的走廊和後樓梯等公用地方欠缺照明，更放滿家居垃圾、大型家電以至裝修廢料等，阻塞通道之餘，衞生環境愈來愈差。

韋續稱，為改善樓宇環境，市建局分別從3方面入手，包括與地區組織選擇其中6幢樓宇進行大掃除，今月中起以試驗計劃形式，為16幢無聘用清潔公司的樓宇聘請清潔工人，計劃初步為期兩個月；購入約400支便攜式光管，加裝於缺乏公用電力系統，無法安裝固定照明裝置的樓宇。大掃除招募逾80名、居住附近且正失業或開工不足的居民，擔任清潔隊成員為80個家庭「洗邋遢」，並向他們發放津貼，幫補其家計。受惠的7旬長者秦先生獨居於一個不足100平方呎的劏房，大讚清潔隊成員十分落力，並說：「幫我清除陳年污漬，又清潔鐵閘，單位煥然一新，在疫情下可以安心過年。」