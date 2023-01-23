涉去年中環黑幫劈友開槍案　巴籍男被控串謀傷人等5罪押1.27再訊

去年6月中環雲咸街發生逾10名南亞人持刀襲擊及開槍事件，就此事先後有27名懷疑涉案人士被拘捕。當中包括2名分別24歲印度籍及28歲巴基斯坦籍男子，他們於上周四(19日)下午在大嶼山北被捕，2人均持有香港身份證。經調查後24歲印籍男子獲准保釋候查，28歲巴籍男子懷疑涉及開槍，被落案控意圖造成身體嚴重傷害而射擊、串謀蓄意傷人、藏毒等5項控罪。案件今天(23日)在東區裁判法院提堂，由於被告仍在醫院留醫，今天並無到庭應訊。主任裁判官徐綺薇應控方要求，將案押後至本周五(27日)再訊，期間被告須繼續還押。

本案被告KHAN Summer Khan(28歲、無業)，共被控1項意圖造成身體嚴重傷害而射擊、1項串謀蓄意傷人、2項管有危險藥物、及1項管有攻擊性武器5項控罪。意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪指他於2022年6月10日，在中環雲咸街34號外向GURUNG Anish射擊，意圖令對方身體受嚴重傷害。串謀蓄意傷人罪就指他在同日與AMANDIP Singh、WAQAR Mohammad及其他不知名人士串謀，非法及惡意傷害GURUNG Anish及ALE Sanjay，意圖使他們造成身體嚴重傷害。至於2項藏毒罪，就指被告於2023年1月19日，分別在東涌藍天海岸保安控制中心外、及在藍天海岸第3座某單位內管有危險藥物。而管有攻擊性武器罪，就指被告在2023年1月19日，在上述藍天海岸單位內管有7把刀，意圖用於非法用途。

被告今天並無出庭。控方代表向裁判官表示，被告現時仍在瑪麗醫院留醫，但其代表律師則有到庭。控方因此申請將案件押後至本月27日，返回東區裁判法院再提訊。如被告在此之前出院，則可提早被帶上法庭。期間被告繼續接受執法部門看管。而辯方律師則表示，律師團隊已到過瑪麗醫院索取指示。他們不反對控方的押後申請，但有2點要求法庭記錄在案。首先，被告聲稱他之所以留院，是因為在被拘捕時受到執法人員打傷；他亦被執法人員強迫在記事冊上簽名。他已準備向相關部門作出投訴。此外，辯方律師亦在庭上要求控方，要妥善保留在執行拘捕行動的單位外、以至有關大廈的升降機大堂和其他公眾地方的閉路電視影片。辯方已經查證，相關的閉路電視全部都能運作，促請執法當局務須將其影片保存好。裁判官記錄辯方的說法後，應控方要求押後案件至27日再訊。

案件編號：ESCC 183/2023