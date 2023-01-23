短期內推第二階段通關　港府料防疫措施新春後再鬆綁

中港兩地通關、禁聚令等措施放寬下，近日新冠確診個案逐漸回落，港府今日(23日)向傳媒表示，隨着民生、經濟活動增多，與國際、內地通關下，預計確診數字或會上升，但現時社區有充足的免疫屏障，而醫療系統亦已準備充足，會穩步有序復常，不會再收緊防疫措施，使市民及整個社會經濟能回復正常活動，並預計在農曆新年後進一步放寬剩餘仍維持的防疫措施。

與內地通關方面，港府指會持續與內地商討，視乎數據、口岸配套及承受能力等，於可行情況下，加快落實兩地第二階段通關安排，但強調放寬不代表放棄防疫，市民仍應注意個人防護；而當局會持續按照世衞指引，透過基因測序，監察新冠病毒變異的情況。港府回顧三年抗疫，指疫苗接種率雖高，但老幼人士的接種率仍不理想，成為香港做得最成功及最需改善的地方。

早前有醫學專家指，可以視新冠病毒為流感處理，但港府認為，兩種病毒毋須強行將扯上關係，指雖然新冠病毒正朝流感的致病率方向發展，不過兩者「絕對不同」，稱一旦同時感染兩種病毒，有機會形成「一加一大於二」的效應，令病情更嚴重。而長者及小童感染Omicron變種病毒後，重症或死亡率仍遠超流感。