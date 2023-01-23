上環海味店開年飯歎8餸1湯　店東冀派消費券振興市道

新冠肺炎疫情減退，不少市民新春外出拜年兼與親友食飯團聚，而取消禁聚令後，即使是不及備載的大家族，亦可以一大班親友無上限人數地聚餐。至於今日(23日)大年初二，按傳統會食開年飯，有上環老字號海味店承接傳統習慣，在店內共進開年飯，取個「發財好市」好意頭。

今晨9時半左右，位於西營盤、開業逾60年的老字號海味地舖「裕隆海味」開始準備拜神儀式，店內準備好燒豬、雞、生菜、活生魚、柑桔等意頭食品，老闆及其家人亦逐一點起香燭、燒祭品衣紙誠心祈福。至近中午近12時，店內開始吃開年飯，菜式有「髮菜蠔豉(發財好市)」、「乳豬(紅皮赤壯)」、「煎封鮮魚(年年有餘)」、油鴨臘味、南乳齋菜、切雞等共八餸一湯，以祈求生意興隆。

「裕隆號」第二代傳人吳偉鴻表示，今年繼續親自下廚，希望與家人食得開心，按傳統初二食開年飯，亦有「好市」意頭。惟今年開年飯，仍未見有員工一齊，老闆就指純粹過往三年疫情員工都未曾回鄉，藉今年通關員工們都回鄉度歲，今年只與家人及朋友等七人食飯，初七會再與員工們食「開工飯」。

對於通關後的市道情況，老闆指通關短短兩星期有多，生意有些微好轉，客源主要為本港市民，較少內地旅客，而新年前生意情況較過往兩年增長約兩三成，但仍不及疫情前；他預料至少今年下半年，生意才有機會較明顯回升，主要市民對經濟前景的信心，影響他們的消費意欲，他期望新一份財政預算案可繼續派發消費券，對整體零售市道會有明顯幫助，刺激本地消費。