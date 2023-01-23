疫情挫中港分隔單親家庭生計　2成受訪家庭月入不足$3000

持續逾3年的疫情打擊基層生計，中港分隔單親家庭更是雪上加霜。香港社區組織協會今（23日）指，現時在港出生或批准單程證居港的兒童估算多達數千人，他們因父親去世或被遺棄，其母親居於內地而未獲批單程證來港，變相孤苦無依。據社協最新調查發現，約27%中港分隔單親家庭，單親父母疫情期間未能返回內地工作，導致收入大減。社協指，港府單程證政策多年來仍無中港單親名額，且酌情批准又緩慢，致他們承受分隔之苦，促請改善。

協會引用政府數據指，過去10年香港日均僅批出104個單程證，名額並無用盡，而去年僅17,919人持有單程證，較2019全年39,060人少超過一半。是次調查於今月2至7日期間，訪問52名中港分隔單親父母及子女，結果發現近2成家庭總收入不足3,000港元；約6成家庭收入不足10,000港元，其收入中位數為6,000港元，較全港住戶每月入息27,500港元低4.6倍。調查同時顯示，近8成家庭指三餐不得溫飽，8成半要領取免費食物，6成家庭更會食過期食物。

社協副主任施麗珊形容，中港分隔家庭處於嚴峻貧窮，再受疫情打擊，貧上加貧，絕對應是政府重點扶貧對象之一。她提出多項建議，包括制訂精準扶貧政策，適切支援他們，例如派發10,000元「基層生活津貼」。至於疫情下港府允許中港家庭在港續領雙程證，機構建議疫情後繼續安排，港府亦應行使酌情權，批准特殊困難的母親留港照顧子女等，省卻他們每次到期北上續期的時間，同時避免兒童期間無人照顧。