工聯會大初二政府總部外請願　促當局推1萬元電子民生消費券

大年初二，有工會成員前往政府總部進行請願行動，希望當局在新一年度的財政預算案可作更全面的考慮，惠及更多基層市民，包括派發1萬元電子民生消費券，可用於公共事業費用開支，並設立「創就業復業基金」等，推動行業復甦。

工聯會會長吳秋北、理事長黃國以及議員鄧家彪、陳穎欣、陸頌雄、郭偉强和梁子穎等，到政府總部外請願。他們向當局送上一盆載有市民願望的祈願開運大桔，其中吳祝願香港經濟邁步復常，打工仔女能夠分享經濟發展成果；勞資官三方合作，達至共建共贏的美好願景。黃國則指，新一年度的財政預算案必須紓解港人3年的抗疫疲勞，以及振興低迷的經濟，協助市民走出疫情陰霾，達至「疫後重建」的目標。

另外，鄧家彪促請當局向年滿18歲在港居住的香港居民派發不少於1萬元的電子民生消費劵，並可分階段使用及可用於公共事業費用開支。陳穎欣補充指，派發電子民生消費券一方面既可解市民燃眉之急，另一方面亦可刺激本地消費，振興低迷經濟。

郭偉强則促請政府建立完善的職業安全健康保障制度，及設立「中央職業保險補償基金」，讓僱員可獲全面的僱員補償保險保障。陸頌雄強調政府更應積極考慮設立「創就業復業基金」的相應政策支援；同時政府更應著力改善勞工權益待遇，把握職業專才，推動產業多元，及持續推出一系列紓解民困措施，讓香港重新出發。