將軍澳擬填海建6厭惡性設施　居民到政總請願　高呼「受夠了」

港府計劃於將軍澳132區，即維景灣畔對出約1公里填海，興建混凝土廠和建築廢料處理設施等6個「厭惡性」設施。地區組織、居民於今日年初二(23日)到政府總部外請願，高呼「將軍澳居民受夠了」。他們收集了超過3,300名居民意見，超過99%人反對填海及在接近民居的地方放置6個厭惡設施。

議員林素蔚、當區區議員和居民代表等表示，厭惡設施距離民居僅1公里，空氣污染物或容易積聚不能散去，損害居民呼吸系統健康，又預料居民日後亦需長期承受噪音交通和環境污染等滋擾。團體建議將厭惡設施設於更遠地方，例如搬至岩洞之內，或南移到荒廢數10年的鯉魚門舊石礦場、清水灣俱樂部等對面等地方，稱所建議的土地毋須大量填海和建築期短，更快滿足現實需要。

發展局上周公布將軍澳填海初步發展大綱圖，計劃發展將軍澳第137區，即日出康城以南，及第132區，當中包括第132 區對出以填海和削坡方式，提供約25公頃土地，收納現於137區的公眾填料轉運設施及混凝土配料廠，並增設電力設施、廢物轉運站、建築廢料處理設施、海上垃圾收集站。