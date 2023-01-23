冷鋒今晚襲港　明日顯著降溫　初四驟跌至10°C

外出慶祝新年的市民記得注意保暖，以免着涼。(李志湧攝)

一道冷鋒將橫過華南沿岸，預料本港今(23日)晚北風逐漸增強。截至今日下午5時，天文台錄得氣溫攝氏20度，並預測今晚氣溫將逐漸下降。而明日(24日)年初三氣溫顯著下降，由初時約攝氏17度逐步下降至晚上最低約攝氏12度；後日(25日)年初四早上寒冷，市區氣溫會降至攝氏10度左右，新界再低兩三度。外出慶祝新年的市民記得注意保暖，以免着涼！

受強烈東北季候風影響，年初三及年初四華南沿岸地區顯著轉冷，風勢頗大。預料一股乾燥的季候風補充會在本周後期抵達華南，周末期間該區普遍晴朗，早上寒冷，日夜溫差較大。而一股清勁的偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸，該區雲量增多。

根據九天天氣預報，明後兩日天氣寒冷，打鼓嶺更低至攝氏5度，與今日相比短短兩日溫差達攝氏15求，而離岸風力間中達7級，即強風級別；初五(26日)及初六(27日)大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫回升至最高攝氏18度；初七(28日)及初八(29日)大致天晴，早上寒冷，並且非常乾燥，相對濕度介乎35至65%；下周一至三(1月30日至2月1日)大致多雲，最低溫度逐漸由攝氏14度升至攝氏17度。