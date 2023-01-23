今增2271確診　輸入病例佔41宗　多49患者離世

本港新冠疫情放緩，衞生署衞生防護中心公布，今日(23日)年初二新增2,271宗確診病例，包括2,230宗本地及41宗輸入病例。另外，醫院管理局呈報多49名患者離世，根據初步分析，當中20名病人死因與新冠病毒有關，其餘則無關連，第5波疫情累計12,954人染疫亡。

現時急症醫院內科病床整體住用率約為84%。醫管局公布，昨日(22日)有2,551名確診病人在公立醫院留醫，當中有148名新增患者，1,232人需入住隔離設施，363人正接受氧氣治療，50人需以呼吸機協助呼吸。另新增呈報8名危殆及10名嚴重的確診者，現時共有126名危殆及131名嚴重病人留醫，當中25名危殆病人正接受深切治療。過去一天有196名確診病人康復，113名病人出院。

變種病毒株方面，本港輸入個案中累計發現8宗BA2.75.2、7宗BA.4.6、14宗BF.7、40宗BQ1.1、227宗XBB、1宗XBB.1.5及6宗XBD個案；而本地個案方面，累計發現1宗BA2.75.2、43宗BF.7、215宗BQ1.1、196宗XBB、8宗XBB.1.5及18宗XBD個案。