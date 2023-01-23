港府擬斥資2.61億建大灣區氣象監測站　選址尖鼻咀

超級站會監測和預報本港在內的大灣區空氣污染及氣象情況。

港府正籌備在港建「大灣區空氣質素實驗室及氣象監測超級站」，監測和預報區域性空氣污染及氣象，暫時選址於元朗西北面的尖鼻咀，預計佔地1,150平方米，料需斥資2.61億港元籌建，於2027年全面運行。環保署最新向立法會環境事務委員會的文件指，尖鼻咀選址較接近大灣區的中心點，亦位於珠江口的中心，屬於香港邊境禁區範圍之一，附近居民不多，亦沒有重污染源，可有效避免地區性污染物干擾區域性監測，適合作為超級站選址。

環保署又說選址在地理位置上更可捕捉冬季北風和夏季南風對珠三角一帶空氣質素的影響，有助測量空氣傳輸通道在不同季節的變化，提供全面及具代表性的區域性空氣污染及氣象數據。當局預計於今年首季接管土地後將隨即以現有設備進行基本裝置，下半年開始進行初步空氣質素監測，以及為興建超級站開展技術可行性研究。

該署將會為超級站購置先進空氣質素監測設備、溫室氣體監測等設備，預計開支為1.41億港元，亦會購置高效能電腦的開支為1.2億港元，總承擔總額為2.61億港元，分5個財政年度支付，而超級站於2027年全面運行後，預計有關設備每年經常運作開支約為500萬港元，包括購買零件和消耗品、支付電費及租用通訊線路等。