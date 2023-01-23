車Cam直擊：荃錦公路私家車撞坡翻側　第一身畫面盡錄過程

年卅晚(21日)10時許，一輛私家車沿荃錦公路往元朗方向行駛，至近寶域路一個落斜彎位懷疑失控，車輛先在兩條行車線間左右游移，最終衝越雙白線，撼向山坡翻側。

網上流傳多段車禍過程影片，其中一段是由涉事私家車的車Cam所攝，顯示私家車事前沿路平穩而行，並與前方一輛汽車保持距離，相繼駛入出事彎位，惟入彎途中，私家車已經漸漸越線，其後車輛彎左再扭右，失控衝向山坡。

當時畫面劇烈搖晃，待鏡頭靜止時，眼前已經一片模糊，相信是擋風玻璃碎裂，導致視野朦朧不清。混亂當中，車內人士不斷驚呼，待車輛翻側後，一把男聲曾詢問同行女子「有冇事？」，後者亦即刻回應無恙，片段就此告終。另一段車Cam則源自先一步入彎的車輛，從後車Cam清楚攝下私家車失控的過程，由車輛在路面蛇行，直至猛然向右一歪撞坡，整個過程僅得大約5秒時間。

據了解，執法部門在當晚接獲一名姓李(24歲)男司機報案，指他駕駛私家車駛經上址時，突然聽到車外傳來巨響，其座駕亦隨即撞坡翻側。救援人員到場後，確認車禍中無人受傷，意外原因有待調查。