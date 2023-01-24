疫後港府加強外宣吸客　派醒獅隊到比利時港口市唐人街表演

新冠疫情步向尾聲，停滯甚至衰退近3年的本港經濟急需振興，港府近期加強對外宣傳本港，特別集中推廣本港文化等軟實力。香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處支持本月13至29日，在比利時港口城市安特衞普舉辦的第七屆《醒獅傳說》，更於當地時間昨日派出醒獅隊到唐人街表演，展示本港文化遺產、工藝及中國農曆新年傳統。

由3隻醒獅組成的醒獅隊於當地時間昨日熱熱鬧鬧地巡遊到安特衞普唐人街，與圍觀市民一同送虎迎兔，署理香港駐歐洲聯盟特派代表李慧婷主持點睛儀式。她強調，本港大部分與新冠病毒相關的衞生措施已取消，歡迎商人和遊客訪港。

《醒獅傳說》活動包括在安特衞普的中央公共圖書館Bibliotheek Permeke舉辦展覽，展覽期至本月29日。本屆展覽展出14個在香港製作和縫繡的獨特舞獅頭。此外，作為活動的重點節目，今屆《醒獅傳說》還舉辦了兩場香港電影之夜，分別於本月17日放映導演黃浩然於2021年執導的《緣路山旮旯》，以及於本月25日放映導演何爵天於2022年執導的《正義迴廊》。該活動配合武術、電影、烹飪文化、音樂、粵劇和書法等工作坊和活動，不僅推廣了本港的中國農曆新年傳統，亦展現了本港作為國際文化和體育中心的獨特一面。