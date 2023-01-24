環保團體辦年桔轉贈計劃　配對本地農戶或非牟利機構種植

新春期間，商場、屋苑，甚至各家各戶均會擺放年桔，取「大吉大利」的好意頭，不過佳節過後，大眾未必知道可以如何處理。有環保團體舉辦年桔轉贈計劃，配對機構或公司與農場等，令年桔再生，成為蝴蝶的食物。他們又將收集到的蘭花，轉贈至慈善團體，延續植物的生命，減少浪費。

環保協進會表示，桔樹屬芸香科植物，為鳳蝶幼蟲的寄主植物，幼蟲愛吃年桔的樹葉，而本港有7種鳳蝶，均以桔樹為寄主植物，包括市區常見的玉帶鳳蝶和玉斑鳳蝶，其他有藍鳳蝶、碧鳳蝶、美鳳蝶、達摩鳳蝶和柑橘鳳蝶。為了減少棄置的年桔數量，協進會的鳳園蝴蝶保育區已連續舉辦「年桔轉贈配對網絡」計劃12年，今年亦會繼續協助捐贈機構或公司，尋覓合適的地方處理年桔。有意參與計劃的公司，只需於2月10日或之前向協進會申請，該會便會協助將年桔配對至有需要的本地農戶或非牟利機構種植，可為蝴蝶提供食物，令年桔再生。

另外，市民家中或許擺放了象徵豐盛、富貴的蘭花，該會於2月1日至3月15日期間收集蘭花，市民可直接於辦公時間，將蘭花送到位於大埔的鳳園蝴蝶保育區教育中心，中心會將蘭花轉贈有需要的慈善團體，以延續植物的生命。