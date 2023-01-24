屢現軍事新招數　兩韓緊張難破局

世界格局中，南北韓局勢一向是焦點所在。玄學家預測今年南北韓關係會退步，反覆變動，美國和南韓聯合軍演次數增加，美韓軍事合作會於年內推出新招，加劇亞洲的緊張局勢，並再刺激北韓，損和平統一的基礎。不過，亦有玄學家預期今年北韓有資金異動之勢，有來自北韓的資金進入香港再部署進入中國，甚至推測北韓領導人之後代，以另一身份來港讀書。

玄學家雲文子預測兩韓緊張的情況會維持，難有破局。她為兩韓起得奇門卦象，「杜門」逢「天盤玄武」帶「空亡」臨格局「青龍逃走，人亡財破，奴僕拐帶，六畜皆傷」，指北韓兔年運勢薄弱，既強調維持國家主權安全，又承受糧食短缺等經濟壓力下，一方面獲中國援助，一方面與美國對話以緩和關係，立場不堅定將導致政治更加孤立，受到更多的國際制裁，阻礙國內的經濟發展，人民生活也無法於短期內得到改善。

另有玄學家指，北韓《易經》卦得「地天泰」，代表乾坤得位，旺丁旺財。北韓領導人去年帶同女兒亮相，代表正官得地，大利官星和人緣。北韓由兔年開始會向經濟改革開放着墨，而卦象亦顯示北韓有經濟活動聯合中國，領導人除帶女兒亮相外，另一兒或女可能以另一身份在國外讀書，而香港將是未來進軍大陸的入口大門，故北韓領導人的後代來香港讀書安全而合理。反而南韓行正「火風鼎」卦，代表倒鼎難立，必有折足之災，去年梨泰院人踩人悲劇便是「鼎卦」折足的示現。