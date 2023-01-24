官星賊星臨東南亞　暴動電騙添麻煩

兔年東南亞國家狀況不穩，形勢不利，犯三碧祿存星運，涉及電騙、暴動和騷亂，凶險多於順暢。至於澳洲亦「奴僕背主，有訴訟難伸」，受能源收入大減而令其經濟受累，發展諸多阻礙。

玄學家李丞責為南洋諸國求得的易經卦為「火山旅」，卦象直指該地處於狀況不穩，形勢不利，即使歷盡艱辛亦未能得到理想成果。以卦象分析南洋諸國運勢，可謂小事亨通，大事則凶，故整體發展為凶險多於順暢，需特別留意今年春夏交接之時，及秋冬時段。另一玄學家亦指，東南亞各國今年較多負面新聞，犯三碧祿存星運，賊星及官星極多，前者指全球網絡騙案大多來自東南亞國家，而官星就是暴動和騷亂，都是東南亞國家面臨的麻煩。

同樣位於南面的澳洲，兔年運弱亦未見向好。玄學家雲文子稱，奇門卦象上澳洲「天蓬星」逢「入墓」臨格局「入獄自刑，奴僕背主，有訴訟難伸」，預料今年雖然中澳關係隨着大選，換了新領導人和班子後改善，將調整針對中國的政策，使雙邊貿易額有所提升，但由於能源資源商品價格回落，能源大國的澳洲收入因而減少，再受環球經濟拖累，使發展進程阻礙重重。