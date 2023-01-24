中國脫疫情　美國多災星　內地趨順境　外銷加把勁

虎年全球陸續從新冠疫情中復常，許多國家已撤銷防疫措施，及至去年底內地亦開始大幅放寬防控，實現中港通關，重投世界之路。來到2023兔年，多名玄學家均預期世界雖已大致步出疫情陰霾，惟龍頭大國命運迥異，其中美國面臨七煞大運，五黃災星，料凶事接二連三，美國元首容易遭逢大病。惟中國今年四綠入宮，能夠站穩陣腳，內銷暢旺惟外銷有待加強。今年亦災禍多劫，西北方需留意空難，而兔掘地道，亦要提防地下鐵路及隧道等災難。

全球疫情大致趨平，內地亦於年初將新冠病毒改名，不再視為「肺炎」，亦下降管控級別，逐步開放邊境讓人民復常，加上國內大規模感染築成群體免疫屏障，新冠疫情已不足為懼，穩步復常。玄學家李丞責認為，中國人口較多，不可能一時之間完全解除全部防疫措施，他相信在4月20日的日環食後，下半年鬆綁機會較大。而中國去年五黃在中位，挑戰很大。今年則四綠入宮，當中法制在中宮，意味中國運勢向好，從玄學角度看，有開明的規律去處理事端，因而成功從低谷走出。

在經濟表現方面，李丞責認為內銷十分理想，有望帶動經濟向前。然而，外銷會遇上阻力，2023癸卯年《地母經》的最後兩句為「雖得多絲棉、費盡人心力」，表示古時女工抽絲剝繭後生產的絲棉要花很多心機也賣不出，古時生產以絲作代表，是否會牽涉到製衣或其他產業就要考證，惟對於中國整體外銷表現，就有一定考驗，會出現阻延。

另一玄學家雲文子稱，中國運勢反反覆覆，奇門卦象中，「天沖星」逢「地盤騰蛇」臨格局「癸加丁，騰蛇夭矯，文書官司，火焚也難逃」，帶「擊刑」。新冠疫情令內需無大進展，生產活動放緩，預料國內生產總值將往下微調。中國對內、對外均面對挑戰，美台繼續聯手關係，歐盟北約亦制訂針對中國的條約，令出口貿易障礙重重。而國內樓市停滯不前，成交繼續下跌，無論寫字樓、住宅均出現滯銷。

至於美國運勢，李丞責坦言五黃災星入主西北，而玄學以中國為中心，西方相對為美國，而西北亦代表北美一帶國家，料經濟上會有大問題。特別留意的是，每逢鼠年前後上任的美國總統，十居其九遭逢大病、意外甚至刺客，故美國主事人令人憂心，身體大機會會出現毛病，要提防年中出現的經濟危機。

另一玄學家亦分析指，今年美國步入歷史性退軍及危機的一年，行正七煞大運，凶事接二連三，當中美國總統拜登今年現疲乏之氣，加上「二黑」病星飛臨美國，五黃出囚直入乾宮，拜登抱五黃二黑，可謂「二五交加必損主」。

雲文子同樣指出，兔年美國運勢滿途凶險，奇門卦象「傷門」逢「天柱星」臨「入墓」，預料美國的經濟政治化手段損人害己，與中國的貿易戰情況持續，導致能源價格飛漲，物流供應鏈受阻，通脹壓力一直維持較高水平，難以控制，亦拖累全球經濟，令經濟在新冠疫情下未回復之餘更雪上加霜。美國在兔年虛張聲勢卻會自食其果，經濟很大機會於下半年進入衰退。

同時，英國運勢亦疲弱，奇門卦象「朱雀」逢「景門」臨「空亡」，雲文子稱，今年高企的通脹率損害食品和日用品價格、成本攀升，工會罷工，示威不斷，民生受壓。英國生活水平走下坡，危多於機，料對中國經濟戰略降溫，針對中國言論變得克制，不時示好，政策逐漸傾向保持雙方經貿往來，惟中國未必會完全妥協。

至於天災方面，李丞責指代表戰爭及是非的「三碧」在東南，需要留意超級颱風、塌樹等天災，亦要提防昆蟲及農藥相關的疾病。而五黃直入乾宮，乾代表天，亦即會飛的事物，可以引伸航空事故，以至邊境及航道爭議的問題。最後要留意的香港天災屬《易經》卦中的「地雷復」，兔會掘地道，有關地底之事會較多麻煩，如城市人乘搭的地下鐵路，採礦以至地下隧道等都會出問題。