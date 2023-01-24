2011年派錢落強積金一鑊泡　遊行促曾蔭權落台

兔年伊始，鄉議局主席劉業強為香港求得第11籤中籤，籤文預示港府要多聽意見。而無獨有偶，12年前、即2011辛卯兔年，劉業強的父親、已故鄉議局主席劉皇發同樣為香港求得第11籤。但回顧當年，政府多項政策在出台前就因未有「多聽意見」，引起種種風波。

劉業強昨日解讀籤文時稱，希望政府下月公布的財政預算案有配合復常的措施。翻查資料，2011年，時任財政司司長曾俊華在財政預算案中宣布向合資格市民的強積金戶口注入6,000港元，但受到外界強烈批評，其後才改為向每名18歲以上永久性居民派發6,000港元，亦是香港政府首次直接派發現金予市民。

另外，泛民主派2009年提出「五區總辭 全民公決」建議，最終時任議員陳淑莊、梁家傑等於2010年初遞交辭職信，並於同年5月贏得補選議席，重返立法會。政府於2011年提出「遞補機制」以堵塞補選漏洞。事件引發大批民眾於同年7月1日上街遊行示威，要求時任特首曾蔭權下台。而當年的遊行，政府在處理「雙非」、反對德育及國民教育科等問題上，市民亦相當不滿。