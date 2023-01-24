東方日報A1：香江蹉跎12載　守舊陋習未曾改

新冠肺炎全球肆虐逾3年，近日香港與內地恢復免檢疫通關，本港百廢待興之際，昨日正值癸卯兔年大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按傳統率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，經過三叩首及上香參拜等儀式後，最終求得與12年前、2011年兔年相同的第11號中籤，揭示香江蹉跎12載，守舊陋習未曾改，港人出走移民。本年是連續第6年求得中籤，籤文為「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰﹕「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合」。寓意社會剛復常，政府要聽意見才可走出逆境。

籤文典故「白登之圍」發生於公元前二百年（漢高祖六年），為了鞏固剛剛建立起來的漢朝天下，漢高祖劉邦親率三十二萬大軍北伐匈奴，大軍到達平城白登山（今中國山西省大同市）時被匈奴埋伏，漢軍兵馬被圍困白登山七日七夜。

劉業強解籤時提到，籤文指過去3年疫情令生活阻礙，年尾送虎迎兔就如同國家送給香港大禮，即第一階段免檢疫通關。新形勢由治及興，得來不易，惟形勢要謹慎，希望政府多聽意見，樂觀謹慎自然會好。他續稱地緣政治複雜，期望官員在新一份《財政預算案》中配合港府政策令香港復甦，又稱經濟需要多活動，疫情緩和希望大家努力，呼籲政府多聽意見，例如北部都會區需要廣泛諮詢才可落實。

車公廟場外解籤師傅陳天恩表示，籤文第一及第二句「威人威威不是威，只當着力有箴規」指不應全部跟隨當權者意思，政府要多聽意見。第三及第四句「白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」指當權者「唔好自己攬晒啲嘢」，需忠臣義士解困局，否則容易全軍覆沒。陳又指，港府要多聽意見，市民處於水深火熱之下，港府不能單靠一個人改善民生，而是應不分派別、做好經濟，或要求助於曾協助香港的舊人。陳又指香港的大型項目需要錢，但首要用資源協助市民，建議派發消費券，否則「市民無得食，香港會冧」。至於疫情方面，陳指未正式緩和，預測半年後有好轉。

另一解籤師傅陳聖雲指，籤文告誡港府不要「以為自己好威」，如要復甦則要穩步推進經濟，但沒有經濟基礎就「唔衝得」；預料地產業有上升趨勢，但金融容易出現波動。陳聖雲強調籤文指港府不要輕舉妄動、膽大妄為，做事要有序才會穩步上升，料本港疫情會慢慢過，感染人數會逐步下降。

另外，沙田鄉事委員會首副主席李志麒亦為沙田區兔年運程求得第84號上籤，該籤文為「司晨守夜犬與雞，防範小人吠與啼；既有靈音來相報，萬事亨通任你為。」解曰﹕「出入吉事，萬事興隆」。李解籤時指，要防範小人，但大家包容辦事都可亨通，認為放心去做，社會就會非常好。

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