遙距新冠診症不接納　16至17歲患者需親身求診

東網收到市民李女士的投訴指，屬於醫院管理局的「HA Go」應用程式中，遙距診症預約服務只接受18歲或以上的新冠患者單獨預約，而16歲以下的新冠患者則可由家長申請。惟李小姐的女兒剛好17歲，兩個預約模式均未能適用，因而無法申請遙距診症服務。醫管局回覆指，未曾在醫管局登記的人士，可透過「訪客模式」使用「預約遙距診症/指定診所」，但該局未有交代「訪客模式」是否適用於16至17歲人士。

李女士的女兒為新冠確診人士，其於本月10日下午時份經快速測試檢測後確診，但因要遵守防疫規定而未能外出。李批評16至17歲人士無法申請遙距診症服務的理據何在，要求當局給予解釋，又質疑是否屬年齡歧視。醫管局表示，現時所有18歲以下的確診病人，均需預約並親身前往任何一間指定診所接受診症。李又指，她曾聯絡衞生署衞生防護中心的熱線電話查詢，但認為有關人員始終未能有效地解答其的提問，只給予一些官僚式回覆，令她感覺16至17歲的新冠確診患者，猶如被「遺棄的一群」。雖然李女士知道部分私家醫院會接受新冠確診患者，但由於私家醫院為病人治療傷風等病至少收費都逾千元，估計為新冠確診患者治療的費用會更昂貴，認為不少家庭難以負擔私家醫院費用。

醫管局發言人回覆東網查詢時表示，現時設有7間指定診所為社區的確診病人提供醫生診症服務。此外，醫管局亦提供遙距診症服務，讓病人於社區接受醫生遙距診症及藥物送遞服務。該局指，現時醫管局的遙距診症服務，只會為18歲或以上、持有香港身份證及身處香港的確診病人提供服務，確診患者可以透過醫管局流動應用程式「HA Go」內的「預約遙距診症/指定診所」功能，為自己及他人預約遙距診症服務。至於18歲以下的兒童及青少年病人，考慮到他們的臨床需要，現時所有18歲以下的確診病人，均需預約並親身前往任何一間指定診所，接受醫生診症服務，他們可透過「HA Go」內的「預約遙距診症/指定診所」功能或致電相關的指定診所預約。醫管局又指，至於未曾在醫管局登記或使用醫療服務的香港身份證持有人，而現階段未登記成為HA Go正式會員的人士，亦可透過「訪客模式」使用「預約遙距診症/指定診所」功能預約診症服務。但該局未有交代「訪客模式」是否適用於16至17歲人士。該局稱，會繼續密切監察疫情發展及服務需求，並按疫情需要調整服務，包括服務使用者的適用年齡，為有需要的病人提供適切的治療。