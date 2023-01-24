運輸署批11條新界專線小巴路線年初八加價　加幅逾一成

新一年加風四起，市民生活百上加斤。繼兩電本月初大幅加價後，運輸署批准11條西貢區及北區的專線小巴路線於年初八(29日)起調整車費，加幅介乎4.85%至10.86%，增加市民出行成本。

調整收費的西貢區專線小巴路線包括15、15A、15M、16、17、17A及17M號線，其全程新收費將介乎4.5港元至10.4港元不等，該批路線的分段收費亦會調整。其中，來往寶林至布袋澳的16號線車資加得最多，將由現時全程收費9.6港元增至10.4港元，加0.8港元，加幅8.33%；而來往港鐵將軍澳綫寶琳站至康盛的15M號線，其全程收費將由4.6港元增至5.1港元，加0.5港元，加幅達10.86%，為相關調整收費的專線小巴路線中最大。

至於北區的加價專線小巴路線則包括55K、56B、56C及56K，分別由港鐵東鐵綫上水站及粉嶺站，來往沙頭角、丹竹坑、小坑村及鹿頸等地。以上4條北區專線小巴路線分別全程收費加價0.4港元至0.5港元不等，新收費將介乎6.3港元至10.8港元，加幅由4.85%至6.77%，該批路線的分段收費亦會調整。