政府假期懶政不辦公　屯門泥圍球場煙花垃圾擺足一晚無人清

兔年新景象，市民或許祈求不要滿街都是垃圾。市民鍾先生向東網投訴當局於農曆新年假期懶政，他指前晚(22日)至昨日(23日)凌晨屯門泥圍球場有人違法燃放煙花及爆竹，除了製造噪音擾民外，現場更遺下大量燃燒過的煙花及爆竹垃圾，分布該球場的各處，擺足一晚無人清理。

鍾先生表示，根據現場燒過的煙花及爆竹等垃圾數量，估計前晚至昨日凌晨時分約有至少50至60人在該球場違法燃放煙花及爆竹，而放煙花的規模及「火力」亦比過往大，整個燃放煙花、爆竹的活動維持至少一小時，而且接近凌晨零時燃放煙花的頻率較密集。他估計，近期港府放寬防疫禁令後，市面氣氛有所轉變，加上時值農曆新年，市民都想慶祝，所以即使明知燃放煙花及爆竹屬違法行為，亦有人以身試法。鍾又補充，通常每天晚上11時之前，附近的街坊都會在該球場散步或做球類運動，而該球場在約晚上11時就會關掉燈光。他相信相關人士摸黑在該處違法燃放煙花及爆竹。

康樂及文化事務署回覆指，該署屯門區職員於昨早巡視場地時，發現泥圍足球場有大量垃圾，隨即安排清潔工人執行清理工作，並於昨日中午前完成。該署會繼續留意該場地的使用情況，並會加強清潔。該署呼籲市民守法及愛惜公物，避免破壞環境及影響附近居民。