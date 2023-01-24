律政司正草擬《法律執業者條例》修訂建議　冀上半年完成修例

政府早前表明將會盡快修訂《法律執業者條例》，處理好沒有本地全面執業資格的海外律師參與處理涉及《港區國安法》案件的問題，律政司司長林定國接受傳媒訪問時表明正草擬修訂建議，希望盡快解決問題，目標上半年完成修例。

壹傳媒黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen為涉違反《港區國安法》案件抗辯，政府終極上訴失敗。全國人大常務委員會其後就《港區國安法》第14條和第47條作出解釋後，政府早前指會積極研究修訂《法律執業者條例》，而修訂《法律執業者條例》或變相推翻黎智英准聘英御狀的判決。

林定國表示，雖然現時仍未到成熟階段，但相信很快會有進展，稍後會披露更多細節。他續指明白社會尤其是法律界，對修例有很多意見，律政司會集思廣益，吸納具建設性的建議。另外，現時律政司正處理70多條需要適應化的法例，林定國指部分法律問題比較複雜，可能要諮詢中央意見，無法承諾在今年內完成處理。

而在本月中，林定國在社交平台表示就《法律執業者條例》的修訂展開工作，會盡快提出修訂建議，處理好沒有本地全面執業資格的海外律師參與處理涉及國家安全案件的問題，並會適時交代具體進展。其後他再於網誌稱，人大釋法涉及現行《法律執業者條例》有關海外律師在國安案件中提出專案執業申請的程序和原則。